En Çok Zarar Eden 5 Takım Arasında 2 Türk Takımı Yer Aldı

Türk futbolunun iki büyük kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, KPMG Football Benchmark'ın hazırladığı raporda zarar tablosuyla öne çıktı.

Son 2 yıllık süreçte Avrupa kulüplerinin mali tablolarının yayınlandığı listede, vergi öncesi zarar eden 5 kulüp ile kar eden 5 kulüp yayınlandı. Avrupa'da zarar eden 5 kulüp arasında Türkiye'den Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yer alması dikkatlerden kaçmadı. İki büyük kulübümüzün yanında İtalya'dan da 3 kulüp; Milan, Roma ve Inter'in yer aldığı görüldü.

Galatasaray, 80 milyon euroluk zararla en son sırada bulunurken, Fenerbahçe 40 milyon euro ile en fazla zarar eden 3. kulüp oldu. Diğer zarar eden kulüpler; Inter 17 milyon euro, Roma 36 milyon euro ve Milan 70 milyon euro ile sıralandı.

"TÜRK PARASININ DEĞER KAYBI, KULÜPLERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu durumu ile ilgili yapılan açıklamada ise şu analizlere yer verildi:

"Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe, yıl yıl yaşadıkları zararla sıkıntı çekiyor. Galatasaray'ın 2016-17 sezonunda UEFA'dan men cezasıyla uluslararası turnuvalara katılamaması durumu vardı. Fenerbahçe de iki yıl karşılaştırıldığında gelirlerde yaşanan düşüş sıkıntıyı önleyemedi. Bunun yanında, Türk kulüpleri için önemli bir nokta bulunmakta... Türk lirasının son yıllarda yaşadığı düşüş ve değer kaybı da Türk kulüplerini olumsuz etkiliyor."

LEICESTER FARK ATTI

Avrupa'nın en çok kar eden 5 kulübü arasında ise; Leicester City 108 milyon euro, Napoli 101 milyon euro, Ajax 67 milyon euro, Tottenham 67 milyon euro ve Manchester United 66 milyon euro ile öne çıkıyor.

EN ÇOK DEĞER KAZANAN BEŞİKTAŞ

KPMG Football Benchmark ekibi, Avrupa'nın en değerli 32 takımını açıkladı. Türkiye Süper Ligi'nin en değerli kulübü Beşiktaş yüzde 52'lik oranla Avrupa'nın en çok değer kazanan ekibi oldu. Bir yılda değerini 219 milyon eurodan 333 milyon euroya çıkaran Beşiktaş'ı 330 milyon euroyla Galatasaray izledi. Fenerbahçe'ye ise 319 milyon euro değer biçildi.

SOSYAL MEDYADA EN İYİ GALATASARAY

2017-18 sezonunun sona ermesiyle sosyal medyada popüler kulüplerin listesi yayınlandı. Avrupa'nın sosyal medyadaki en aktif 20 kulübü verilirken, Galatasaray 12. sırada yer alarak, en iyi Türk takımı oldu. Facebook, Twitter, Instagram hesapları baz alınarak yapılan listede sarı-kırmızılılar, 26.1 milyon takipçiyle başı çekti.

Fenerbahçe, 19.3 milyon takipçiyle 15. ve Beşiktaş da 12 milyon takipçiyle 19. sıradan geldi.