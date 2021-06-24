Zarar gören elektrik direklerine anında müdahale
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Zarar gören elektrik direklerine anında müdahale

Zarar gören elektrik direklerine anında müdahale
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Buharkent ilçesinde sağanak yağış ve şiddetli rüzgarın ardından zarar gören elektrik direklerine Buharkent Belediyesi anında müdahale etti.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde sağanak yağış ve şiddetli rüzgarın ardından zarar gören elektrik direklerine Buharkent Belediyesi anında müdahale etti.

Aydın'ın özellikle doğu ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, birçok maddi zarara yol açarken Buharkent'te de bazı elektrik hatları zarar gördü. Elektrik hatlarının zarar görmesi sebebiyle bazı sokak lambalarında da arızalar meydana geldi. Bu arızaların kısa sürede giderilmesi için ADM Elektrik Dağıtım Aydın Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederken Buharkent Belediyesi de ekiplere yardımcı oldu.

Buharkent Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "İlçemizde etkili olan fırtına sonrasında bazı sokaklarımızda zarar gören elektrik hatlarının onarımlarının hızlı bir şekilde yapılmasını ve elektrik kesintisinin yetkili ekipler ile birlikte giderilmesini sağladık" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Zarar gören elektrik direklerine anında müdahale
Zarar gören elektrik direklerine anında müdahale

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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