Zarar Gören Bölgelerde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Tüm haberler için tıklayınız...Vali Ersin Yazıcı, yangından zarar gören bölgelerdeki incelemelerine devam ediyor.

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Vali Ersin Yazıcı, yangından zarar gören bölgelerdeki incelemelerine devam ediyor. Manavgat'ın Güzelyalı, Saraçlı ve Belenobası Mahallelerini ziyaret ederek yangından zarar gören vatandaşların acil bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Vali Yazıcı, yangından zarar gören bölgelerde çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Yangından zarar gören bölgelerdeki incelemelerine sahada devam eden Vali Ersin Yazıcı Manavgat'ın Güzelyalı, Saraçlı ve Belenobası Mahallelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bölgede yaşayan ve evleri zarar gören vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Yazıcı, mahalle muhtarlarından yangında mağdur olan vatandaşların eksikleri, acil ihtiyaçları ve bölgede yürütülen çalışmaların hangi aşamada olduğuyla ilgili bilgi aldı. Vatandaşların eksiklerinin ve acil ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında kurum müdürlerine talimat veren Vali Yazıcı, bazı ufak eksiklerin olduğunu bunlarında en kısa zamanda giderileceğini belirtti.

Eksikler Hızla Gideriliyor

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ve vatandaşların eksiklerinin hızlıca tespit edilip giderildiğini aktaran Vali Yazıcı; "Vatandaşlarımızın eksikleri, ihtiyaçları, sorunları ve sıkıntıları var mı diye sahada incelemelerimize devam ediyoruz. Eğer bir sorun veya sıkıntı varsa bunu yerinde görüp hızlıca çözüme kavuşturmak istiyoruz. Yaraların sarımı noktasında her adımın takipçisi olmaya sahada sürekli incelemeler yapmaya devam edeceğim. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması, eksiklerinin hızlıca giderilmesi noktasında çok çalışmaya devam edeceğiz. " diye konuştu.

Hasar Tespit Çalışmaları Askıya Çıkmaya Başladı

Ziyaret ettiği bölgelerde hasar tespit çalışmalarının hangi aşamada olduğu hakkında bilgi alan Vali Yazıcı; "Yangında evi zarar gören vatandaşlarımızın konteyner ihtiyaçları, bu konteynerlerin elektrik, su ve klima gibi eksiklerinin giderilip giderilmediğini, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının ne olduğunu, herhangi bir sıkıntılarının olup olmadığını sorduk. Çok şükür ufak tefek eksikler hariç ihtiyaçlar giderilmiş durumda. Hasar tespit çalışmaları da askıya çıkmaya başladı. Vatandaşlarımız bunları kontrol ederek eğer bir yanlışlık varsa düzeltilmesi noktasında 1 ay içerisinde itirazda bulunabilirler. " ifadelerini kullandı.

Zarar Gören Hayvanlarla İlgili İşlemler Haftaya Sonuçlanacak

Yangında zarar gören hayvanlarla ilgili işlemlerin haftaya sonuçlanacağını, tarımla ilgili kayıpların detaylı olduğundan çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Yazıcı; "Zarar gören vatandaşlarımıza ilk etapta eşya paralarını hesaplarına geçtik. Yangında zarar gören hayvanlarla ilgili işlemler haftaya inşallah sonuçlanacak. Yangında zarar gören hayvanlar için hak sahibine ya para ödemesi yada hayvan verilerek. Bu çalışmaları da hızlıca sonuçlandırıp biran önce vatandaşlarımızın yaralarını sarmak mağduriyetlerini gidermek istiyoruz. Tekrardan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. " dedi. 01 Zarar Gören Bölgelerde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor 02 Zarar Gören Bölgelerde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor 03 Zarar Gören Bölgelerde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor 04 Zarar Gören Bölgelerde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor 05 Zarar Gören Bölgelerde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor 06 Zarar Gören Bölgelerde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor 07 Zarar Gören Bölgelerde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor 08 Zarar Gören Bölgelerde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor 09 Zarar Gören Bölgelerde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor 10 Zarar Gören Bölgelerde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor 11 Zarar Gören Bölgelerde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor 12 Zarar Gören Bölgelerde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor 13 Zarar Gören Bölgelerde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor Tüm haberler için tıklayınız...

Kaynak: Habermetre