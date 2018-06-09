Zaralılar Vakfından İftar

Merkezi İstanbul'da bulunan Zaralılar Yardımlaşma ve Kalkınma Vakfınca Sivas'ın Zara ilçesinde bin 500 kişiye iftar verildi.

Belediye Düğün Salonunda düzenlenen iftar programında konuşan Kaymakam Yunus Kızılgüneş, vakfa ilçede düzenledikleri faaliyetlerden dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala da "İlçemizin olmazsa olmazı kuruluşumuz Zaralılar Vakfı, 1994 yılında Zara'ya bir meslek yüksekokul kazandırarak önemli bir yatırım hamlesi gerçekleştirmiştir. Vakfımızın eski gücüne dönüyor olması bizleri memnun etmektedir." diye konuştu.

Vakıf Başkanı Adnan Şimşek ise vakıf olarak önceliklerinin hep öğrenci olduğunu belirterek, "Bu yıl başvuru sayımız çok fazla oldu. Gönül isterdi ki başvuran her öğrencimize destek sağlayalım. Önümüzdeki yıllarda oluşturacağımız bütçeyle daha çok öğrencimizin faydalanmasını hedeflemekteyiz. Geleneksel hale getirdiğimiz ve Zara ilçemizde tertiplediğimiz iftar soframıza katılımınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Zara Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Sedat Coşkun, Karabel Yöresi Köy Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Kılıç, Kızılırmak Yöresi Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Bağca, iş adamları, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.