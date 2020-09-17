Zara Ziraat Odasından çiftçi çocuklarının eğitimine destek
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Zara Ziraat Odasından çiftçi çocuklarının eğitimine destek

Sivas'ın Zara ilçesinde Ziraat Odası ile özel bir kurs merkezi arasında imzalanan protokol ile çiftçi çocuklarına indirimli eğitim imkanı sağlanacak.

Zara Ziraat Odasından çiftçi çocuklarının eğitimine destek
17.09.2020 16:43 | Son Güncelleme: 17.09.2020 16:48

Sivas'ın Zara ilçesinde Ziraat Odası ile özel bir kurs merkezi arasında imzalanan protokol ile çiftçi çocuklarına indirimli eğitim imkanı sağlanacak.

Zara Ziraat Odasında düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Oda Başkanı Zeki Şimşek, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, "İlçemizde faaliyet gösteren yaklaşık 5 bin çiftçimiz bulunmakta. Kovid-19 salgını döneminde çiftçi çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak amacıyla protokol imzaladık. Eğitim konusunda çiftçi çocuklarımıza desteklerimiz ve projelerimiz devam edecektir." dedi.

Kurs merkezi müdürü Ali Yıldırım da eğitime her zaman destek olacaklarını dile getirerek, "Kovid-19 salgını nedeniyle yüzyüze eğitimin yapılamaması öğrencilerimiz için dezavantaj oldu. Öğrencilerimizin eğitim konusunda kendilerinde gördükleri eksiklikleri gidermeleri açısından bu protokol önem taşımaktadır. Eğitime olan hassasiyetlerinden dolayı oda başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

İmzalanan protokol ile oda kayıt belgesi beyan eden oda personeli ve üyelerin ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğrenim eğitimi devam eden çocuklarına yüzde 25 indirim ile kurs verilecek.

Kaynak: AA

AA Editörü - İbrahim Özel
İbrahim Özel
AA Editörü
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