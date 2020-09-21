Zara Ziraat Odasından "Ben de Varım" kampanyası
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Zara Ziraat Odasından "Ben de Varım" kampanyası

Sivas'ın Zara ilçesinde Ziraat Odası ihtiyaç sahibi çiftçi çocuklarına tablet yardımında bulunacak.

Zara Ziraat Odasından
21.09.2020 17:25 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:28

Sivas'ın Zara ilçesinde Ziraat Odası ihtiyaç sahibi çiftçi çocuklarına tablet yardımında bulunacak.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "Ben de Varım" kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kampanyanın hayırlı olmasını dileyen Şimşek, "Dünya genelinde etkisini gösteren Kovid-19 salgını nedeniyle öğrencilerimizin bir çoğu uzaktan eğitimde ihtiyaç duyulan teknik donanıma sahip değiller. Biz de oda olarak, çiftçilerimizin eğitim gören çocuklarına tablet hediye etmek üzere kampanya başlattık." dedi.

EBA ve Zoom programlarını rahatlıkla kullanmaları amacıyla seçilen tabletlerin temini konusunda isteyen herkesin kampanyaya destek verebileceğini ifade eden Şimşek, "Hayırsever vatandaşlarımız odamız sosyal medya hesaplarından ve mesajla bildirdiğimiz hesap numarasına destek vermeleri durumunda her biri 420 lira tutarında tabletlerden ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaşmasını sağlayacaklar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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