Zara Ziraat Odası Başkanı Şimşek'in köy ziyaretleri devam ediyor
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Zara Ziraat Odası Başkanı Şimşek'in köy ziyaretleri devam ediyor

15.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:29
Zara Ziraat Odası Başkanı Şimşek'in köy ziyaretleri devam ediyor

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, köy gezileri kapsamında Tuzlagözü köyünde çiftçilerle bir araya geldi.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, köy gezileri kapsamında Tuzlagözü köyünde çiftçilerle bir araya geldi.

Köy konağı bahçesinde Tuzlagözü ve Yayıközü köyleri, çevre köyler ve mezralardan çiftçilerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda bölge çiftçilerinin durumu değerlendirildi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını sürecinde çiftçilerimiz canla başla tarlalarında çalıştılar, üretmeye devam ettiler. Çiftçimize minnettarız. Çiftçilerimizin üzerinde durduğu oda faaliyetlerimizden Çiftçi Kayıt Sistemi kaydında yer almayan, kayıt dışı arazilerin desteklemelerden faydalanması amacıyla başlattığımız duyurular büyük ilgi görmektedir. Toplantımızda çiftçilerimize desteklemeler ve kayıt dışı araziler ile ilgili bilgilendirme yaptık. Sürü Yönetimi Elemanı Kurslarımızın dördüncüsünü de burada açacağımızın müjdesini verdik. Tuzlagözü köyü muhtarımız Kudret Şimşek ve çiftçilerimize teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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