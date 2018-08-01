Zara'ya Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Kuruluyor

Sivas'ın Zara ilçesine biyolojik atık su arıtma tesisi kuruluyor.

Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zara'nın en büyük sorunlarının başında saydığımız atık su arıtma tesisi eksikliğini nihayet gideriyoruz. 11 bin metrekare alanda 40 bin nüfusa hizmet edebilecek kapasitede, inşası devam eden atık su arıtma tesisimizin bu yılın sonunda hizmete girmesi hedefleniyor." dedi.

Tesisin hizmete girmesiyle ilçenin ve Kızılırmak'ın daha temiz, daha yaşanabilir olacağını dile getiren Pala, "Arıtılmış su, Kızılırmak'a akarken, çıkacak katı atık kısmı ise geri dönüşümde değerlendirilecek." diye konuştu.

Arıtma tesisinin ilçe merkezi ile yakın köylere de hizmet verebileceğini belirten Pala, tesisin ilçenin önemli bir sorununu ortadan kaldıracağını bildirdi.