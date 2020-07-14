Zara Tarım ve Orman Müdürlüğünün yeni personeli göreve başladı Zara Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne atanan mühendis ve veterinerler göreve başladı.

Zara Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne atanan mühendis ve veterinerler göreve başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret eden Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, göreve başlayan iki ziraat mühendisi, dört veteriner hekime hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Zara'nın geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu aktaran Şimşek, "İlçemiz 135 köyden oluşuyor, uzun süre personel eksikliği nedeniyle çiftçilerimiz zorluk yaşıyordu. İlçemize atanan mühendislerimize ve veteriner hekimlerimize yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş ise ziyaretten dolayı Şimşek'e teşekkür ederek, atamanın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA