Zara Modern İlkokulunu Kavuştu

Sivas'ın Zara ilçesinde geçtiğimiz yıl yapımına başlanılan 24 derslikli Gazi İlköğretim Okulu öğrencilerin hakli ile eğitim ve öğretime başladı.

Sivas'ın Zara ilçesinde geçtiğimiz yıl yapımına başlanılan 24 derslikli okul tamamlandı. Gazi İlköğretim Okulu öğrencilerinin nakledilmesi ile okul bugün eğitim ve öğretime başladı. 24 derslikli modern okulda; konferans salonu, spor salonu, robotik kodlama sınıfı, özel yetenek sınıfları ve kütüphane bulunuyor. - SİVAS

Kaynak: İHA