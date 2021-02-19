Zara Kaymakamlığından kuş evi etkinliği
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Zara Kaymakamlığından kuş evi etkinliği

19.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:34
Zara Kaymakamlığından kuş evi etkinliği

Zara Kaymakamlığı tarafından başlatılan sosyal medya etkinliği ile çocuklara kuş evi dağıtıldı.

Zara Kaymakamlığı tarafından başlatılan sosyal medya etkinliği ile çocuklara kuş evi dağıtıldı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından başlattığı etkinlik ile kuş evi paylaşımlarını etiketleyen ve paylaşan katılımcılara Orman Genel Müdürlüğü standartlarında hazırlanan kuş evleri hediye edildi.

Kaymakam Mehmet Sayın, "Kovid-19 sürecinde evlerinde zaman geçiren çocuklarımız için kurumumuz sosyal medya hesapları üzerinden etkinlik başlattı. Etkinlikle başarılı olan çocuklarımıza kuş evleri hediye ederek evlerinden çıkmadan da kış günlerinde kuşları besleyebilmelerini hedeflerken yaban hayvanlarına karşı duyarlılığın artırılmasını sağlamaya çalıştık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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