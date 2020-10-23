Zara Esnaf Odası sanayi esnafına hijyen paketi dağıttı
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Zara Esnaf Odası sanayi esnafına hijyen paketi dağıttı

23.10.2020 14:07 | Son Güncelleme: 23.10.2020 14:10
Zara Esnaf Odası sanayi esnafına hijyen paketi dağıttı

Sivas'ta Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Küçük Sanayi Sitesi esnafına hijyen paketi dağıtımı yapıldı.

Sivas'ta Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Küçük Sanayi Sitesi esnafına hijyen paketi dağıtımı yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Zara Esnaf Odası Başkanlığı 14 kural afişi, maske ve sıvı sabundan oluşan hediye paketlerini sanayi esnafına ulaştırdı.

Oda Başkanı Ahmet Okur, "Havaların soğumaya başlaması ile irüs salgınının artması riskine karşı hijyen paketi hazırlayarak sanayi esnaflarımıza dağıttık. 14 kural afişinin asılması, iş yerlerinde ve toplu alanlarda maske, mesafe kuralına dikkat edilmesi hususunda esnaflarımıza hatırlatma yaptık." dedi.

Salgın sürecinde de esnafların her zaman yanlarında olduklarını belirten Okur, salgının kısa zamanda sona ermesini umut ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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