Zara Esnaf Odası'ndan Esnafa Karadeniz Gezisi

Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası, ilçedeki esnaf için Karadeniz Kültür Gezisi programı düzenledi.

Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odasının programıyla esnaf, Ordu, Trabzon ve Rize'nin tarihi ve turistik bölgelerini gezecek.

Oda Başkanı Ahmet Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oda olarak daha önceki yıllarda Çanakkale ve Güneydoğu gezisi düzenlediklerini belirtti.

Yoğun ilgi nedeniyle bu gezileri devam ettirmeye karar verdiklerini aktaran Okur, "Gezimizin üçüncüsünü de esnafımızın talepleri doğrultusunda Karadeniz'e gerçekleştiriyoruz. Yaz dönemine girmeden esnafın kültürel bir gezi yapabilmesine olanak sağlamaya çalıştık. 35 kişilik bir esnaf grubumuzla 2 gün boyunca Karadeniz Bölgemizin üç ilinde gezi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.