Zara'dan Müzik Ziyafeti
Ünlü sanatçı Zara, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı etkinlikleri kapsamında Şair Eşref Stadında sahne aldı.
Ünlü sanatçı Zara, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı etkinlikleri kapsamında Şair Eşref Stadında sahne aldı.
Kırkağaç'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, türkülerin sultanı Zara'yı, ilçe sakinleriyle buluşturdu. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konseri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kırkağaç Kaymakamı Cengizhan Yılmaz, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, daire başkanları, meclis üyeleri, Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve binlerce Kırkağaçlı beğeniyle takip etti.
Konser öncesi Kırkağaç semaları havai fişek gösterisi ile aydınlandı. Havai fişek gösterisinin ardından Zara ilçe sakinleriyle buluştu. Kendi parçalarının yanı sıra Neşet Ertaş, Orhan Gencebay gibi Türk müziğinin duayen isimlerinden de parçalar seslendiren Zara, ilçe sakinlerini adeta büyüledi. Zara'nın seslendirdiği birbirinden parçaları hep bir ağızdan söyleyen Kırkağaçlılar gece boyunca müzik ziyafeti yaşadı.
Konserin ilerleyen dakikalarında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz sahneye davet edildi. Sanatçıyı tebrik eden Başkan Ergün ve Gedüz, mesir macunu ve Kırkağaç kavunu gibi kentin lezzetlerinden ikram etti.
(İHA)