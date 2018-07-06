Zara'daki Okullara 35 Ton Boya Desteği

Sivas'ın Zara ilçesindeki okullara boya desteği yapıldı.

Boya üreticisi bir firma tarafından Zara ilçesindeki okullarda kullanılmak üzere 35 ton boya desteğinde bulunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir proje kapsamında okullarda kullanılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne 35 ton boya bağışında bulunulduğunu söyledi.

İç cephe, dış cephe, tavan olmak üzere 10 çeşitten oluşan boyaların okullara dağıtılmak üzere teslim alındığını aktaran Çakmaktaş, "Gerçekleştirdikleri projelerinden dolayı firma yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Firmadan yapılan yazılı açıklamada ise eğitime destek kapsamında 10 yıldır sürdürdükleri projeyle bin 500'e yakın okulu boyadıkları ifade edildi.