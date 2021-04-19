Zara'daki Akören sulama inşaatında çalışmalar sürüyor

Sivas'ın Zara ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Akören sulama inşaatının çalışmaları devam ediyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Akören sulama inşaatının çalışmaları devam ediyor.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Sivas ve ilçelerinde modern sulama projelerini uygulamaya geçirerek üretim desenini çeşitlendiren DSİ, çiftçi gelirlerine doğrudan ve dolaylı artış sağlıyor.

Özellikle son dönemde yapılan su yapılarının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığına dikkati çeken DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Bu kapsamda Zara'daki Akören sulama inşaatında çalışmalar devam ediyor. Projenin bitirilmesiyle 10 bin 780 dekar tarım alanı sulamaya açılacak." ifadesini kullandı.

Yıldız, projenin yüzde 6'lık kısmının tamamlandığını belirterek, hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 10 milyon 719 bin 96 lira katkı sağlanacağını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde