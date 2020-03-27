Zara'da yolcuları ateşi ölçüldü Sivas'ın Zara ilçesinde korona virüs ihtimaline karşı yolcuların ateşi ölçüldü.

Sivas'ın Zara ilçesinde korona virüs ihtimaline karşı yolcuların ateşi ölçüldü.

Sivas'ın Zara ilçesinde Sivas-Erzincan karayolu üzerinde denetimleri sürdüren polis ve sağlık ekipleri yolda seyretmekte olan araçları durdurup, korona virüs ihtimaline karşı araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların ateşleri ölçüldü. Yolcular, korona virüs enfeksiyonu hakkında bilgilendirildi. - SİVAS

Kaynak: İHA