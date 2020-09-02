Zara'da yol yapım çalışmaları
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Zara'da yol yapım çalışmaları

Sivas'ın Zara ilçesinde, belediye ekiplerince yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Zara'da yol yapım çalışmaları
02.09.2020 14:51 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:12

Sivas'ın Zara ilçesinde, belediye ekiplerince yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Zara Belediyesi tarafından Ahmet Başyurt Mahallesi Yusuf Yıldırım Caddesi'nde asfalt çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Yusuf Yıldırım Caddesi kışın çamur, yazın toz içerisindeydi. Yol çalışmasında 5 bin 200 ton zemin sağlamlaştırma ve yükseltme malzemesi kullanıldı. Sağlamlaştırma çalışması tamamlanan yolumuzun üzerine asfalt malzemesi serilerek halkımızın hizmetine sunulmuştur." dedi.

Mahalle içerisindeki cadde ve sokakların bakım, onarımlarının bu yıl yapılacağını belirten Çelik, "Çarşı içinde asfalt ve kaldırım yenileme çalışmamız olacak. 2021 yılında da Karşıyaka Mahallesi'nin asfalt, kaldırım ve aydınlatma çalışmaları yapılacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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