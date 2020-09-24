Zara'da yol ve kaldırım yenileme çalışması

Sivas'ın Zara ilçesinde belediye ekipleri yol ve kaldırım yenileme çalışması başlattı.

Sivas'ın Zara ilçesinde belediye ekipleri yol ve kaldırım yenileme çalışması başlattı.

Zara Belediyesi, yol çalışmaları kapsamında ilk olarak asfalt sökümü tamamlanan Aydınlar, Abdulmuttalip Gökçe, Ahmet Çuhadaroğlu Caddeleri ile çarşı meydanında kilit parke çalışmalarını sürdürüyor.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçede ulaşımı daha rahat hale getirmek istediklerini belirterek, "Çarşı merkezimiz ve merkeze bağlantı yollarında uzun zamandır bakım ihtiyacı bulunmaktaydı. Asfalt söküm işlerini tamamladığımız yollarımızda kilit parke taşı montajına geçildi. Yol çalışmalarının ardından kaldırım yenileme ve aydınlatma işlerini yapacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel