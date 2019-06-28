Zara'da yaz Kur'an Kursu

Sivas'ın Zara ilçesinde ilçe müftülüğü tarafından yaz Kur'an Kursu açılış töreni düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan İlçe Müftü Vekili Ali Özbay, yaz döneminde 41 camide kurslar düzenlediklerini söyledi. Kurslarda 40 erkek ve 6 kadın öğreticinin görev aldığını belirten Özbay, bu kurslara 750 öğrencinin katılım sağladığını ifade etti.

Kurslara katılan öğrencilere başarı dileyen Özbay, "İyi bir meslek sahibi olunmasının yanında iyi bir insan, iyi bir Müslüman olmak daha önemlidir. Bunun için Yaz Kur'an kurslarımızın önemsenmesi gerekmektedir." dedi.

Yaz Kur'an kursunun 8 haftalık bir program olduğunu belirten Özbay, öğrencilere kurslara aksatmadan katılmalarını tavsiye etti.

Özbay, konuşmanın ardından "Ramazan ve İnfak" konulu kompozisyon yarışmasında il ikincisi olan Hüsne Öztürk'e ödülünü vererek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA