Zara'da veba 200 küçükbaş hayvanı telef etti

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesi Aluçlubel köyünde bir ay önce ortaya çıkan veba salgını nedeniyle 200 küçükbaş hayvan telef olurken, ölümlerin sürdüğü bildirildi.

Sivas'ın Zara ilçesi Aluçlubel köyünde bir ay önce baş gösteren koyun-keçi vebası salgına dönüştü. Köyde beslenen 200'e yakın koyun ve keçi hastalık nedeniyle telef oldu. Bir ay önce hastalığın baş göstermesi ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından köy karantina altına alınırken hayvanlar aşılandı, hayvan sahiplerine yönelik ise bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Köy Muhtarı Özcan Çelik, alınan tedbir ve aşılama çalışmalarına rağmen ölümlerin devam ettiğini belirtti. Çelik yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1 ay önce başladı ölümler. Ölümler devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 200 küçükbaş hayvan telef oldu. İlçe tarıma haber verdik, yaptıkları incelemede ölüm nedeninin veba olduğunu tespit ettiler. Aşılama yapıldı. Alınan tedbirler yetersiz kaldı. Bugün yeni ölümler gerçekleşti. Köylünün zararı büyük. Yetkililerden hiç değilse köylülerimizin kredi ödemelerinin ertelenmesini istiyoruz. Ayrıca ölümlerin durdurulabilmesi için kendi imkanlarımız ile veteriner desteği alıyoruz" dedi.

Köyde hayvancılık yapan diğer köy sakinleri de salgının bir aydır devam ettiğini belirtip kaybettikleri hayvanlardan dolayı ekonomik kayıplarının büyük olduğunu dile getirdi. Köy sakinleri konuyla ilgili yetkililerden destek istedi.

Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, geçtiğimiz ay ortaya çıkan veba ile ilgili aşılama çalışmaları yapıldı, köy karantina altına alındı, köy sakinleri ise durumla ilgili bilgilendirildi.