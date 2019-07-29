Zara'da "Vatan Yahut Silistre" sahnelendi

Sivas'ın Zara ilçesinde "Vatan Yahut Silistre" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Zara Ülkü Ocakları'nın Belediye Toplantı ve Konferans Salonu'nda düzenlediği programda Ülkü Ocakları Genel Merkezi Tiyatro ekibi tarafından "Vatan Yahut Silistre" adlı oyun sahneye konuldu.

Tiyatro gösterimi sonrası konuşmaya yapan Ülkü Ocakları Zara Şubesi Başkanı Oğuz Ekici, "Vatan Şairimiz Namık Kemal'in kaleme aldığı 'Vatan Yahut Silistre' adlı eserin tiyatro gösterimini gerçekleştirdik. Tiyatronun vatandaşlarımızla buluşmasına vesile olan Belediye Başkanımıza, genel merkezimize, il başkanlığımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Tiyatro gösterimine Belediye Başkanı Fatih Çelik, Milliyetçi Hareket Partisi Zara İlçe Başkanı Erdem Yiğit ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA