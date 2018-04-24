Zara'da Uygulamalı Girişimcilik Kursu Açıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde kadınlara yönelik uygulamalı girişimcilik kursu açıldı.

Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, Zara Belediyesi, İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile Belediye Kültür Merkezi Konferans ve Toplantı Salonu'nda başlayan girişimcilik kursuna katılanları ziyaret etti.

Pala, "Yoğun ilgi nedeniyle iki kurs oluşturmak üzere yetkililerle irtibata geçtik ve ilk kursumuzu açtık. İkinci kursumuz da 9 Mayıs'ta başlayacak. Hocamıza ve kursiyerlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fuat Çamlıbel'in eğitim vereceği kursta, İŞKUR yetkilileri Serhan Karaçoban ve Umut Yıldırım Keskin, kursiyerlere uygulamalı girişimcilikle ilgili bilgi verdi.

Kursa, 19 kadın katılıyor.