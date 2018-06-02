Zara'da TOKİ Hak Sahipleri Belirlendi

Zara ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilecek ikinci etap 642 konut için hak sahipleri belirlendi.

Belediye düğün salonunda düzenlenen törende konuşan AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, "Bu yapılacak toplu konutlarda asıl veya yedek olarak çıkmayan müracaatçılarımız için haziran ayından sonra yeni bir çalışma yapılacak. Herkes hak sahibi olmuş olacak." dedi.

TOKİ Finansman Dairesi Uzmanı Bülent Şerefoğlu ise, "Sivas'ta 46 şantiyede 9 bin 400 konut yapıyoruz. 2+1 sosyal konutlara müracaat eden 336 kişiden 236'sı, 3+1 konutlara müracaat eden 981 kişiden 406'sı çekilecek kuralar ile hak sahibi olacak." diye konuştu.

Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala da, "Zara'ya 1317 konut yapılması planlanıyordu. Fakat tek seferde bu sayının yapılması risk oluşturacağından 642 konut için ihale gerçekleştirildi. Yer arayışımız devam ediyor. Haziran ayından sonra kalan 700 müracaatçı için çalışmalarımıza başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Zara Noterliği tarafından kura çekimine geçildi.

Gerçekleştirilen kura çekimi ile 642 konut için asıl hak sahipleri belirlendi.