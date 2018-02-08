Zara'da Tkdk Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlkokulu ve Ortaokulu Toplantı Salonu'ndaki Avrupa Birliği Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı Programı (İPART-II) 3. Çağrı Dönemi Bilgilendirme Toplantısı'nda, TKDK Sivas İl Koordinatörlüğü yetkilileri tarafından çiftçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iş geliştirme, proje dönemi dikkat edilmesi gereken hususlar, bölgesel yatırım alanları ve proje konuları hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Toplantıya, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ufuk Ateş, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.