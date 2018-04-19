Zara'da "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu" Açıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu" açıldı.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursun Zara Ziraat Odası ile Şehit Vahip Dinler Halk Eğitim Merkezi ortaklığında açıldığını söyledi.

Kursun 10 gün süreceğini belirten Şimşek, "Kursumuzda çiftçilerimize tıpta ve gıda sektöründe yer alan yaygın türlerin tanınması, bitkilerin hangi alanlarda ne gibi faydalarının olduğu, ilçemizde yaygın olan tıbbi ve aromatik bitki türleri, yetişme koşulları gibi bilgiler anlatılacak." dedi.

Şimşek, 72 saatlik kurs programının sonunda katılımcılara sertifika verileceğini dile getirerek, "Şu an tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine önem verilmektedir. Ciddi devlet destekleri sağlanmaktadır. Zaralı çiftçilerimizin üretim türlerini zenginleştirmesi ve bölgede devamlı üretimin sağlanılması amacıyla kursumuzun önemli olduğunu düşünmekteyiz." diye konuştu.