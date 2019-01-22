Zara'da Tarsim Bilgilendirme Toplantısı
Sivas'ın Zara ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Sivas'ın Zara ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Zara Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlkokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıda Tarsim Malatya Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan, tarım sigortasının devlet özel sektör işbirliği, havuz sistemi, tarım sigortasının kapsadığı tarımsal ve hayvansal ürünler ile zararları konularında çiftçileri bilgilendirdi.
Toplantıya, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ufuk Ateş, Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Hüseyin Kaya ile çiftçiler katıldı.
Kaynak: AA