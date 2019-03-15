Zara'da Şehitleri Anma Günü Etkinliği

Zara ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından belediye düğün salonunda düzenlenen program, Kur'an tilavetiyle başladı.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin önemine değinerek "Çanakkale Zaferimizin 104. yıl dönümünü kutluyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin kanları ile sulanmış vatan toprağımız üzerinde oyunlar dönmeye devam ediyor. Bu oyunları, milletimiz, milletimizin iradesi her zaman bozmuştur." dedi.

Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala ise konuşmasında, "Çanakkale'de, İstiklal Harbinde, kurtuluş mücadelesinde, 15 Temmuz'da, tarih boyunca vatanı, bayrağı, dini için savaşan aziz milletimiz hiç bir zaman düşmana boyun eğmemiştir. Bu yolda kanlarını, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şair Dursun Ali Erzincanlı, sevilen şiirlerini Zaralılar için okudu.

Programa, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, parti teşkilatı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA