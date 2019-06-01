Zara'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde Kadir Gecesi münasebeti ile Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Tarihi Zara Merkez Camisinde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif'i Kadir Gecesi dolayısı gündüz kadınların ziyaretine açık olan Sakal-ı Şerif, yatsı namazı sonrası erkeklerin ziyaretine açıldı.

Tekbir ve salavat getirilerek ziyarete açılan Sakal-ı Şerif, Zara Merkez Camisi müezzini Ahmet Taşkın tarafından ziyaretçilere gösterildi.

25 yıldır Sakal-ı Şerif'i muhafaza etmek ve ziyaretçilere göstermekle sorumlu müezzin Ahmet Taşkın yaptığı açıklamada, "Sakal-ı Şerif'in tam olarak hangi tarihte getirildiği bilinmiyor." dedi.

Kaynak: AA