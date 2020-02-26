Zara'da sahte içki ele geçirildi
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Zara'da sahte içki ele geçirildi

Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

26.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:34
Zara'da sahte içki ele geçirildi

'ın Zara ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte ve kaçak içki ele geçirildi.


Sivas'ın Zara ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlık ekipler tarafından "Alkol" kod ismi ile gerçekleştirilen operasyonda, 2 iş yerinde pet şişelerde depolanmış 10 litre sahte Votka, 2 litre viski ve 0,5 litre anason ele geçirildi. Her iki iş yerinin sahipleri hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlaması ile işlem başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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