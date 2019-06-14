Zara'da resim sergisi açıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde resim sergisi açıldı.

Reşitakif Paşa Ortaokulu bahçesinde öğrencilerin görsel sanatlar dersinde hazırladıkları eserler sergilendi.

Öğrencilerin hazırladıkları mask, yağlı boya, tipografi, kaligrafi, kara kalem resimleri ile logo tasarım çalışmaları sergide ziyarete açıldı.

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Öğrencilerimiz hayal dünyaları, el becerileri ve aldıkları eğitimi birleştirerek birbirinden güzel ve başarılı eserleri ortaya çıkarmışlar. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Serginin açılışına Zara Belediye Başkan Vekili Uğur Gürsoy, okul müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: AA