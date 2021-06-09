Zara'da peynir üretimi kursu açıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde peynir üretimi kursu açıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde peynir üretimi kursu açıldı.

Zara Ziraat Odası Başkanlığı ve Zara Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde Yapak köyünde açılan kurs İŞKUR tarafından destekleniyor.

Yapak Vakfı Özköyler İlkokulu konferans salonunda düzenlenen kursa katılanlar kurayla belirlendi.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, yaptığı açıklamada, "Hayat Boyu Öğrenme" programı kapsamında ilçe merkezinde peynir üretimi kursu düzenlediklerini söyledi.

Kursları yaygınlaştırmak istediklerini belirten Şimşek, "Köylerimizde kursların yaygınlaşması amacıyla sürü yönetimi kurslarımızın ardından şimdi de Yapak köyümüzde peynir üretimi kursu açtık. 253 saatlik eğitim sonunda 20 kursiyerimiz peynir üretimi elemanı sertifikası almaya hak kazanacak. Kurslar süresince 18-60 yaş arası, sosyal güvencesi olmayan ev hanımlarına yönelik kurs ile peynir çeşitlerinin üretimi uygulamalı öğretilecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel