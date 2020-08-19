Zara'da otomobil devrildi: 4 yaralı
Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
19.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:02
Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Deniz Akbaş (27) idaresindeki 01 V 6889 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Zara ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra İbrahim (33) ve Berensu Akbaş ile Şaziye Korkmaz (50) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA