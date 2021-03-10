Zara'da muhtarlar toplantısı düzenlendi
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Zara'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

10.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:51
Zara'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Sivas'ın Zara ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Zara Kaymakamlığı tarafından Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen mart ayı muhtarlar toplantısında konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süre yapamadığımız toplantımızı nihayet gerçekleştiriyoruz. Salgın döneminde Sosyal Vefa Destek ekiplerimiz, sağlık çalışanlarımız, güvenlik mensuplarımız, muhtarlarımız ve kurumlardaki çalışanlarımız özverili ve gayretli bir çalışma süreci gerçekleştirdi. Hizmetlerimiz aksamadan devam etti. Tüm muhtarlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Toplantıda İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci deprem ve doğal afetler konusunda muhtarları bilgilendirdi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Şefi Namuk Kaya, 2020 yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından tamamlanan işler hakkında bigliler verdi.

Toplantıda Zara Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü mütevelli heyeti muhtar temsilcilerinin seçimi gerçekleştirildi. Seçimler sonrasında Hatip Mahallesi muhtarı Osman Öncü ile Tuzlagözü köyü muhtarı Kudret Şimşek vakıf mütevelli heyeti üyeliğine seçildi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Fatih Çelik, il genel meclis üyeleri, AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur, Zara Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Şimşek ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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