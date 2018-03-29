Zara'da Mezarlıklar Bakıma Alındı

Sivas'ın Zara ilçesinde mezarlıklar bakım ve onarıma alındı.

Zara Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan Zara Merkez Kabristanı'nda bakım onarım çalışmaları başlattı.

Çalışmalar hakkında AA muhabirine açıklama yapan Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, "'Ölüye saygısı olmayanın diriye saygısı olmaz' sözüne istinaden İsmetpaşa Caddesi güzergahında bulunan Zara Merkez Kabristanı'nda çalışma başlattık." dedi.

Mezarlığın duvarının çürüdüğünü ve yer yer de uçmalar oluştuğunu aktaran Pala, şöyle konuştu:

"Duvarı yeniledik, mezarlık içerisinde yol yoktu, insanlar mezarların arasından kendilerine yol bularak ziyaret gerçekleştiriyordu. Cenaze definlerde de mezarlar çiğnenerek cenaze taşınıyordu. Bu duruma dur diyebilmek için kabristan içerisinde yol hatları oluşturarak kilit parke taşı döşemesi yapıyoruz. Ayrıca mezarlığımızı kurumuş ağaç, kök ve çalılardan arındırıyoruz."

Mezarlardaki kuru otların da alınarak bakımlarının yapıldığını dile getiren Pala, kabristan içerisinde bulunan Abdulmuttalip Efendi Türbesinin de çevre düzenlemesinin yapıldığını kaydetti.