Zara'da lisanslı depoculuk bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde çiftçilere yönelik lisanslı depoculuk toplantısı yapıldı.

Zara Ziraat Odası tarafından Belediye Toplantı ve Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Toprak Mahsulleri Ofisi Sivas Şube Müdür Yardımcısı Ömer Ünal ile lisanslı depo yetkilisi Mustafa Gülbahar konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıda çiftçilere, ürün sigortası, ücretsiz depolama, ürünün piyasada değerlendirilmesi, lisanslı depoculuk desteklemeleri, ürün değerleri konularında açıklama yapan konuşmacılar, ürünlerin lisanslı depolara ulaştırılmasında sağlanılan nakliye ücreti desteği, form ve evraklar ile ilgili bilgi verdi.

Toplantıya, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, oda meclis üyeleri ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA