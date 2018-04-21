Zara'da Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Finali Yapıldı

Zara ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasının finali yapıldı.

Zara Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen ve 2 hafta süren voleybol turnuvasına 6 takım katıldı.

Final maçında Cumhuriyet Ortaokulu, Anadolu Gençlik ve Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu karşılaştı.

Turnuvada Cumhuriyet Ortaokulu birinci, Anadolu Gençlik ikinci ve Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu üçüncü oldu.

Takımlara kupalarını Kaymakam Yunus Kızılgüneş, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Hamza Ergüt ile Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur verdi.