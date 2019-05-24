Zara'da Kur'an kursu yıl sonu etkinliği düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde 4-6 yaş grubuna yönelik Kur'an kursunun yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Mehmet Akif İlkokulu konferans salonundaki etkinlikte 4-6 yaş grubu öğrenciler öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları gösteriyi sundu.

Gösterinin ardından Kaymakam Mehmet Sayın tarafından öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve diplomaları verildi.

İlçe Müftü Vekili Ali Özbay, AA muhabirine, "Müftülüğümüz ve Gazi İlkokulu Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Gazi İlkokulu ana sınıfı kısmında 4-6 yaş Kur'an Kursu sınıfı açtık. 2018-2019 eğitim yılı sonuna yaklaşılması vesilesi ile bir yıl boyunca temel dini bilgiler ve etkinlik eğitimlerini alan çocuklarımız hünerlerini gösterdi. Hocamızı, çocuklarımızı ve velileri tebrik ediyorum." dedi.

Programa Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş ile okul müdürleri ve veliler katıldı.

Kaynak: AA