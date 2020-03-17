Zara'da korona dezenfektesi Zara Belediyesi tarafından halkın yoğunlukta kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Zara Belediyesi tarafından halkın yoğunlukta kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor.



Zara Belediyesi Temizlik Saha Amirliği ekiplerince ilçe merkezindeki cami, cemevi, şadırvan, kütüphane, terminal ile toplu taşıma araçlarında dezenfekte amaçlı ilaçlama yapılıyor.



Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Öncelikle dezenfekte ilaçlamamız toplu taşıma araçlarımız olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu yerlerde gerçekleştirilecektir. Dezenfekte çalışmalarımız periyodik olarak farklı zamanlarda devam edecektir" dedi. İlk olarak Zara minibüs kooperatifinden başladığımız ilaçlama, camilerimiz, cemevimiz, abdesthanelerimizde, belediye araçlarımızda devam ediyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA