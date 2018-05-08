Zara'da Kitap Fuarı Açıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde kitap fuarı açıldı.

Zara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Kitap Fuarı, Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşti.

Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, kitap fuarında 80 bin kitabın stantlarda yer aldığını söyledi.

Kitap fuarını geleneksel hale getirdiklerini belirten Çakmaktaş, "Bu yıl fuarın organizasyon işlerini iş adamlarımızın ve kurumlarımızın katkıları ile gerçekleştirerek okuyucuya kitabı en ucuza ulaştırıyoruz. Fuarımızı sadece ilçe okullarına değil çevre ilçelerinde katılımlarını sağlayarak ilgiyi artırmaktayız." diye konuştu.

Fuar açılışına, Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, kurum amirleri, eğitimciler, öğrenciler ve kitapseverler katıldı.