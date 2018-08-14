Zara'da İmam Hatip Ortaokulu İnşasında Sona Doğru

Sivas'ın Zara ilçesinde yapımı devam İmam Hatip Ortaokulunun 2018-2019 eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, yaptığı açıklamada, "İlçemizde Cumhuriyet Ortaokulu bünyesinde faaliyet gösteren Zara İmam Hatip Ortaokulumuz için bağımsız bir bina yapılmak üzere Sivas İl Özel İdaresince ihale gerçekleştirildi. Eski Zara Devlet Hastanesi alanında 8 derslikli olarak inşaatı devam eden okulumuzun bu eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor." diye konuştu.

Okulda 89 öğrencinin öğrenim gördüğünü belirten Çakmaktaş, "İmam Hatip Ortaokulunun eğitim öğretime açılması ile diğer okulumuz da fiziksel olarak rahatlamış olacaktır." dedi.