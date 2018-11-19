Zara'da İhtiyaç Sahibi Öğrenciler Yararına Kermes

Sivas'ın Zara ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes açıldı.

Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Zara Belediyesi Millet Konağı'nda yöresel yemeklerin, hediyelik eşyaların, el işi ürünlerin yer aldığı kermesin açılışını, ilçe protokolü gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, "Mevlit Kandilini idrak etmekte olduğumuz gün, hayırlı bir işin açılışını yapmaktayız. Emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimize, okul aile birliğine teşekkür ederim." dedi.

Okul Müdürü Ahmet Murat Yiğit ise bu yıl ikincisini düzenledikleri kermesin 3 gün süreyle açık kalacağını söyledi. Yiğit, kermesten elde edilecek gelirin ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine destek amacıyla kullanılacağını ifade etti.

Açılışa, Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, ilçe protokolü, oda başkanları, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.