Zara'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı Sivas'ın Zara ilçesinde, Zara Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde, Zara Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

Merkezi İstanbul'da bulunan Zara Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu, ramazan ayı münasebetiyle temel ihtiyaç maddelerinden oluşan 200 adet koli hazırlattı.

Hazırlanan koliler Zara merkez ve köylerinde dağıtılmak üzere Zara Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu ile köy muhtarlarına ulaştırıldı.

Zara Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyon Başkanı Mehmet Bağca, ramazan ayı vesilesiyle federasyon olarak her yıl ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkenin zor bir süreçten geçtiğini belirten Bağca, "Sıkıntısı olan, iş yerlerini açamayan vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere gıda kolilerimizi Zara Kaymakamlığımıza ve federasyonumuza bağlı köy muhtarlarımıza teslim ettik." dedi.

Kaynak: AA