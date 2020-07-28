Zara'da hayvan pazarı açıldı Sivas'ın Zara ilçesinde Kurban Bayramı öncesi, kurbanlık satışları için hayvan pazarı açıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde Kurban Bayramı öncesi, kurbanlık satışları için hayvan pazarı açıldı.

Belediye Başkanı Fatih Çelik ve Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, kurbanlık hayvan satıcılarının hizmetine açılan Şehitler Mahallesindeki canlı hayvan pazarını ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Çelik, "Besicilerimizi ziyaret ederek, pazarla ilgili eksiklikleri tespit ettik. Genel olarak besicilerimiz satışlardan memnun değil, fakat bir süreç yaşıyoruz. Kovid-19 salgınının bir an evvel sona ermesi, normal hayata dönmemiz temennisi ile hepimizin sabırlı olması gerekli. Bugünleri hep birlikte aşacağız." dedi.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek ise "Bu yıl 15 tır 500 kurbanlık büyükbaş hayvan İstanbul'a gitti. Küçükbaş hayvan çıkışı olmadı. Ortalama büyükbaş kurbanlık fiyatları 6 bin ile 17 bin lira arasında, küçükbaş kurbanlıklar ise bin ile 2 bin liradan satılmakta." diye konuştu.

Kaynak: AA