Zara'da "Haydi Ailece Camiye" programı

Sivas'ın Zara ilçesinde "Haydi Ailece Camiye" programı düzenlendi.

Zara İlçe Müftülüğü tarafından tarafından Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde düzenlenen programda anne ve babalar çocukları ile camiye geldi.

Kur'an tilaveti ile başlayan programda kaside ve ilahiler okundu, dualar edildi, çocuklarla oyunlar oynadı.

Aileler ve çocukların saf tutması ile kılınan öğle namazının ardından yemek ikramında bulunuldu.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Muhammet Lütfi Öksüz, "Peygamber efendimizin de bildirdiği üzere çocuklarımıza bırakabileceğimiz en değerli miras, onları İslam dininin bildirdiği mukaddes esaslara bağlı bireyler olarak yetiştirmemizdir. Bu bağlamda ailelerin özellikle kendi tutum ve davranışları ile örnek olarak çocukların din eğitimine katkı sağlamasının önemi büyüktür. Unutmayalım ki çocuklarımız için yapacağımız manevi yatırımlar da en az maddi yatırımlar kadar kıymetlidir." dedi.

Camilerin dünyadaki cennetler olduğunu ifade eden Öksüz, "Allah bu dünyada çocuklarımızla ailelerimize cennet hayatı yaşamayı nasip etsin. Çocuklarımızı vatanını, milletini, bayrağını, dinini bilen bireyler olarak yetiştirerek en güzel geleceğe sahip olmalarını sağlamalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA