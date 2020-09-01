Zara'da hasat sonu şenliği düzenlendi Sivas'ın Zara ilçesinde buğday hasadının sona ermesi dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sivas'ın Zara ilçesinde buğday hasadının sona ermesi dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Zara Ziraat Odası Başkanlığı ve Zara Sanayici İş İnsanları Derneği (ZASİAD), Avşar köyü Arapça mezrasında yöreye özgü Habeş buğdayı ekili tarlada ekin biçme ve patos atma etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşan Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, "Geçmişte atalarımızın kullandığı bir avuç buğdayı bu duruma getiren ve hala artırmanın mücadelesini veren ZASİAD'ın kıymetli üyelerine ve Zara Ziraat Odası Başkanlığımıza teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çelik ise tarımın bir ülkenin geleceği olduğunu belirterek, "Tarım ile sanayiyi buluşturmak gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın çiftçilerimiz için önemli projeleri var." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da Habeş buğdayını yeniden canlandırmak adına yapılan çalışmayı tebrik ederek, "Müdürlük olarak yerelde üretilen eski buğday çeşitlerimizi yeniden canlandırma adına projelerimiz var. Proje ile ilgili talepleri aldık, tohumları sizlere dağıtacağız. Yerel çeşitlerin yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek ve ZASİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Topkaya da proje hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş, kurum amirleri, ZASİAD yönetim kurulu üyeleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA