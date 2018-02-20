Zara'da "Güzel Türkçemiz" Konferansı Düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik "Güzel Türkçemiz" konulu konferans düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Toparlı, Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta yaptığı sunumda, yabacı dilden Türkçe'ye geçen kelimeler, sosyal hayat ve sosyal medyada kullanılan dil, işletmelerin tabelalarında kullanılan isimler ile Türkçe'nin diğer dillerle etkileşimi konuları hakkında bilgi verdi.

Konferansın sonunda Zara Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Prof. Dr. Recep Toparlı'ya teşekkür belgesi takdim etti.