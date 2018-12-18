Zara'da Genç Çiftçilere Manda Dağıtıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında manda dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü önünde düzenlenen törende, hak sahibi 3 çiftçiye 15 adet manda hibe olarak verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş, burada yaptığı konuşmada, bakanlık tarafından uygulanan proje kapsamında ilçede 20018 yılında koyun, düve, arı ve manda dağıtımı yaptıklarını anımsatarak, "2018 yılının son dağıtımı olarak 3 genç çiftçimize 5'er adet manda verdik. Özellikle Şerefiye bölgemizde bir zamanlar besicilerin baş tacı olan, bugünlerde de tükenmekte olan manda yetiştiriciliğinin yeniden canlanması, ilçe genelinde de ilginin artması en büyük temennimizdir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından genç çiftçilere mandaları teslim edildi.

Kaynak: AA