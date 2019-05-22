Zara'da Gazi İlkokulu Yeni Binasında Eğitime Başladı

Sivas'ın Zara ilçesinde Gazi İlkokulu, yeni binasına taşındı.

Mevcut binanın ömrünü tamamlaması nedeniyle ilçeye bağlı Kızılırmak Mahallesi halk pazarı arsası üzerine 24 derslikli olarak inşa edilen Gazi İlkokulu yeni binasında eğitime başlandı.

Konu hakkında AA muhabirine açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, "Eski binamız ekonomik ömrünü tamamladığından İl Özel İdaresi kanalıyla ihalesi yapılarak Kızılırmak Sosyal Tesisleri yanında daha önce halk pazarı olarak kullanılan arsa üzerine yeni binanın inşaatına başlanıldı. Yakın zamanda da inşaatı tamamlanan yeni binamızda eğitime başlanılması ile 2018-2019 eğitim öğretim döneminde ikili eğitim gören öğrencilerimiz okullarına kavuştu." dedi.

Okulun 24 derslikli ve örnek bir mimariye sahip olduğuna değinen Çakmaktaş, "Ayrı girişi ve bahçesi olan ana sınıfı bölümü, normal derslikler, konferans salonu, spor salonu, özel eğitim sınıfları, kantin bölümlerinin yer aldığı okulumuzun ikinci katı atölye, üçüncü katı da laboratuvar derslikleri olarak projelendirildi." diye konuştu.

Kaynak: AA