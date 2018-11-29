Zara'da Eğitim Yatırımları Devam Ediyor

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Zara ilçesinde devam eden yatırımları inceledi.

İl Özel İdaresi, eğitim yatırımlarına devam ediyor. İdare tarafından 2018 yılı eğitim yatırımları programında yer alan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Programda yer alan bazı yatırımları yerinde incelemek ve bir takım temaslarda bulunmak üzere Zara ilçesini ziyaret eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya yapımı devam eden, okul inşaatlarında incelemelerde bulundu. Kaya, 24 derslikli Gazi İlkokulu ile 8 derslikli İmam Hatip Orta Okulu inşaatlarını gezerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Kaya, İl Özel İdaresi olarak il merkezi ve ilçelerdeki bütün okullarda eğitim standartlarının yükseltilmesi amacına yönelik; tüm öğrencilere daha fonksiyonel, daha donanımlı eğitim yuvaları hazırlama gayreti içinde olduklarını söyledi. Geleceğinin teminatı olan çocukların kaliteli eğitim görmeleri ve eğitimde istenilen noktaya gelmesi için gayret gösterdiklerini vurgulayan Kaya, ilçelerin eğitim açısından iyi bir ivme yakalamaları için çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Yapımı devam eden Zara Öğretmen Evi inşaatında da incelemelerde bulunan Kaya,inşaatın tamamlanması ile Zara ilçesinin modern bir öğretmen evine kavuşacağını söyledi. - SİVAS